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Общество

Минюст США счел готовившуюся атаку на Белый дом покушением на Трампа

Минюст США признал заговор с целью атаки на Белый дом покушением на Трампа
Alex Brandon/Reuters

Министерство юстиции США признало заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме новым покушением на президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

«Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре <...> [против] президента Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC, проходившем на территории Белого дома», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что ФБР предотвратило атаку на турнир UFC в Белом доме. По этому делу были арестованы пять человек, еще 23 идентифицированы как их пособники. Подозреваемые планировали атаковать здания рядом с Белым домом с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой, что должно было привести к массовой эвакуации. Злоумышленники намеревались использовать снайперов для нападения на бегущих людей.

Турнир был приурочен к двум важным датам: 250-летию США и 80-летию президента Дональда Трампа, который является большим поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта.

Ранее в США рассказали о возможном наказании для организаторов атаки на турнир в Белом доме.

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