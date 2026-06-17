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«Никакой борьбы и релаксации»: врач рассказал, что делать при панической атаке

Врач Литвинов: при панической атаке бесполезно бороться с эмоциями
Shutterstock

При панической атаке не нужно пытаться справиться с эмоциями – это не поможет, а лишь ухудшит состояние. Вместо этого важно осознать, что они на самом деле никак не связаны с реальной угрозой жизни, объяснил в беседе с RT кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Он подчеркнул, что попытки «перебороть» приступ лишь ухудшат состояние.

«Нужно постараться осознать, что с такой интенсивностью эмоции не могут продолжаться бесконечно и начнут отступать в скором времени, главное — не торопить их в этом», — пояснил врач.

Он также призвал при начале приступа сообщить об этом близким, чтобы кто-то оставался рядом и мог поддержать. Затем можно попробовать описать свои симптомы, ощущения.

По мнению специалиста, прибегать для борьбы с панической атакой к дыхательным практикам, релаксации и самогипнозу нельзя. Литвинов подчеркнул, что все эти инструменты могут лишь ухудшить самочувствие, что особенно опасно, если во время приступа человек оказался один. Применять такие методы следует с осторожностью и строго под чьим-то наблюдением.

Также врач посоветовал заменить борьбу с эмоциями на попытки отследить свои действия, стараясь сосредоточиться и по возможности сохранять спокойствие.

До этого психолог Наталья Данилова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что дыхательные упражнения не решают проблему панических атак. Она подчеркнула, что такие приступы – это не случайность, а реакция организма на внутреннее напряжение, которое формировалось годами. Она предложила рассматривать паническую атаку как сигнал о перегрузке и необходимости изменений, отметив, что обращение к специалисту позволяет глубже разобраться в механизме возникновения атак, в том числе — проанализировать текущую ситуацию, прошлый опыт и индивидуальные особенности реакции на стресс.

Ранее россиян решили лечить от панических атак светотерапией.

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