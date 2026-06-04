Россиян решили лечить от панических атак светотерапией

В России обновлен стандарт лечения панических атак, передает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава.

В его тексте говорится, что теперь пациента, у которого подозревают паническую атаку, могут направить сдавать анализы на гепатиты B, C, трепонему бледную и ВИЧ. Снимать симптомы внезапных приступов страха и тревоги врачи по-прежнему будут на индивидуальных и групповых занятиях, а также с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (воздействия на кору головного мозга короткими магнитными импульсами).

Как добавляет агентство, пациентам также станет доступна светотерапия. Она поможет восстановить «биологические часы» во время депрессии и сезонного аффективного расстройства (начинается при смене времен года).

До этого ученые из Бразилии выяснили, что антибиотик миноциклин может снижать выраженность панических атак. Исследователи подчеркнули, что препарат пока нельзя считать новым стандартом лечения. Работа была небольшой, поэтому необходимы более крупные клинические испытания. Однако ученые считают, что в будущем миноциклин может стать альтернативой традиционным противотревожным препаратам.

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