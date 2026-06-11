Психолог объяснила, почему панические атаки нельзя победить дыхательными упражнениями

Панические атаки остаются одной из самых распространенных причин обращения к психологам, но многие пытаются справиться самостоятельно. О том, почему дыхательные упражнения не решают проблему, «Газете.Ru» рассказала психолог Наталья Данилова.

Человек сталкивается с учащенным сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением и сильной тревогой, которая возникает как будто без повода. Однако паническая атака — это не случайность, а реакция организма на внутреннее напряжение, которое формировалось годами.

«Паническая атака — это не отдельная проблема, а сигнал. Организм показывает, что уровень напряжения превышает возможности психики справляться с ним привычными способами», — объясняет Данилова.

В некоторых случаях человек может самостоятельно определить триггеры: переутомление, хронический стресс, конфликты. Если связь очевидна, работа с этими факторами может дать результат. Но причина не всегда лежит на поверхности. Психика может «маскировать» источник напряжения, и человек начинает работать не с ним, а с внешними проявлениями.

«Человек учится дышать, отвлекаться, контролировать состояние, но не понимает, почему оно возникает. Атаки повторяются, несмотря на все попытки справиться», — отмечает психолог.

Базовые техники саморегуляции (дыхательные упражнения, заземление, переключение внимания) действительно помогают снизить интенсивность приступа. Но они работают с проявлением, а не с причиной. Одна из распространенных ошибок — попытка полностью подавить симптомы. Человек начинает бояться самого состояния, и страх перед приступом становится отдельным фактором, поддерживающим напряжение.

«Страх перед приступом становится отдельным фактором. Человек начинает жить в ожидании, и это поддерживает напряжение», — объясняет специалист.

Более эффективный подход — рассматривать паническую атаку как сигнал о перегрузке и необходимости изменений. Обращение к специалисту позволяет глубже разобраться в механизме возникновения атак: проанализировать текущую ситуацию, прошлый опыт и индивидуальные особенности реакции на стресс.

«Самопомощь — это поддержка, а не замена терапии. Она эффективна, когда используется как дополнение, а не как единственный инструмент», — подчеркивает Данилова.

Ключевая задача — не убрать атаки, а изменить то, что к ним приводит. Панические атаки не возникают случайно.

«Панические атаки не возникают случайно. И задача не в том, чтобы их «убрать», а в том, чтобы изменить то, что к ним приводит», — заключает Наталья Данилова.

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