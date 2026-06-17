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Общество

Мужчина домогался школьницы в лифте в Тюмени

В Тюмени мужчина домогался школьницы в лифте

В Тюмени мужчина зашел в лифт со школьницей и стал ее домогаться. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень».

Инцидент произошел в доме на улице Монтажников. Вместе с несовершеннолетней в лифт зашел неизвестный мужчина — через некоторое время раздались крики. Все это попало на в объектив камеры, расположенной в подъезде. Девушка смогла выбежать из подъемника на восьмом этаже.

Мужчина же спустился на первый этаж и вышел из подъезда. Полиция проводит проверку, злоумышленника разыскивают.

До этого челябинские девушки пожаловались на домогательства пенсионера в автобусах. о словам пострадавших, мужчина всегда ездит по одному и тому же маршруту в час пик. В толпе он начинает трогать себя и прижимается к девушкам, включая несовершеннолетних.

Ранее в Москве учитель приставал к школьнице и следил за ее страницей в соцсетях.

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