Челябинские девушки пожаловались на домогательства пенсионера в автобусах

Челябинки жалуются на мужчину, который 20 лет домогается до девушек в автобусах

В челябинских автобусах пенсионер больше 20 лет пристает к девушкам, выбирая для этого переполненный транспорт. Об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск».

По словам пострадавших, мужчина всегда ездит по одному и тому же маршруту в час пик. В толпе он начинает трогать себя и прижимается к девушкам, включая несовершеннолетних, утверждают очевидцы.

До этого в Брянске вынесли приговор 72-летнему мужчине, который в 2024 году познакомился на пляже с 11-летней девочкой и домогался ее. Пенсионер обменялся с ребенком телефонами и в тот же вечер пригласил на прогулку, где рассказывал непристойные истории. При следующей встрече на пляже он трогал девочку за интимные места. Свою вину мужчина не признал, заявив, что якобы спасал ребенка из воды.

Суд первой инстанции назначил ему 12 лет колонии строгого режима и еще год ограничения свободы. Защита обжаловала приговор, сославшись на отсутствие свидетелей и возможный оговор. Однако областной суд счел доводы несостоятельными, отметив, что у потерпевшей нет мотивов для оговора, а экспертиза проведена законно.

Ранее пенсионер домогался двух девочек рядом со школой в Томске.