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Общество

Женщина попала в больницу из-за ядовитого листа в упаковке шпината

The Sun: британка оказалась в больнице из-за ядовитого листа в упаковке шпината
Shutterstock/FOTODOM

Британка попала в больницу из-за ядовитого листа в упаковке шпината, пишет The Sun.

Как рассказала британка, она купила пакет шпината в супермаркете и приготовила его на обед. Однако уже во время еды женщина заметила, что листья имеют необычный вкус.

По ее словам, шпинат оказался более горьким и кислым, чем обычно, а во рту появился странный привкус. После нескольких ложек блюда женщина заметила среди листьев растение, которое выглядело иначе.

«Я сразу поняла, что это не шпинат. У листа была другая форма», — рассказала покупательница.

Позже она сфотографировала находку и воспользовалась поиском по фото. Результат показал, что в упаковке мог оказаться лист картофеля.

Листья картофеля содержат токсичные вещества и не предназначены для употребления в пищу. После еды женщина почувствовала покалывание и болезненность языка, а затем у нее появились тошнота, боли в животе, вздутие и спазмы.

После консультации с медицинской службой ее направили в отделение неотложной помощи. В больнице пациентка провела семь часов под наблюдением врачей.

К счастью, женщина съела лишь небольшое количество шпината до того, как обнаружила посторонний лист. Несмотря на это, неприятные симптомы сохранялись еще несколько дней.

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