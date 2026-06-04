В Госдуме просят обновить школьную программу, чтобы девочки чаще выбирали технические профессии

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров женского опыта в технических профессиях. По словам депутата, значительная часть девушек, поступающих на инженерные и технические специальности, сомневаются в своих способностях и возможностях, что негативно сказывается на мотивации.

«Одной из существенных причин, обусловливающих отсутствие ярко выраженного интереса среди женщин к инженерным и техническим специальностям, а также к работе в точных науках, является широко распространенное в обществе убеждение о том, что эти сферы деятельности являются исключительно мужской прерогативой. <…> В целях разрушения сложившегося стереотипа, прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить провести исследование для выявления выдающихся женщин-деятелей в различных областях, в том числе, в точных науках, промышленности, инженерных и технических отраслях. <…> Включение информации о выдающихся женщинах позволит сформировать у подрастающего поколения четкое понимание возможности свободного выбора профессии, основанного исключительно на собственных талантах, способностях и личных предпочтениях, без влияния устаревших предрассудков», — говорится в обращении Горячевой, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Министерство в ответе на запрос парламентария заявило, что ведомство «концептуально поддерживает» идею, однако не имеет средств и подходящей «экспертной среды» для анализа достижений женщин.

«Выявление женщин-деятелей в различных областях является экспертно-аналитическим анализом, а не научным исследованием. Следует отметить, что в настоящее время в подведомственных педагогических вузах не сформирована экспертная среда, обладающая необходимой квалификацией для анализа достижений женщин в таких сферах, как точные науки, промышленность, инженерия и технические дисциплины», — уточняется в ответном письме.

Горячева рассказала «Газете.Ru», что после получения ответа министерства объявила о запуске акции «Ее имя должны знать». Участникам предлагают присылать через думскую приемную примеры женщин-ученых, инженеров, конструкторов, изобретательниц и руководителей производств, о которых, по мнению авторов инициативы, стоит рассказывать школьникам.

«Один из заветов нашего Манифеста – свободный выбор девочки своего пути, в любую профессию, без стереотипов. Но сегодня девочки до сих пор гораздо реже видят в школьной программе женщин-ученых, инженеров и изобретательниц. Хотя такие женщины в России есть — и их очень много. И пока у детей перед глазами нет живых и понятных примеров, сложнее поверить, что этот путь тоже открыт для тебя», — отметила депутат.

По ее словам, по итогам акции все обращения планируется обработать и объединить в единый доклад, который будет направлен в Минпросвещения. Предполагается, что собранные материалы помогут расширить список женщин, чьи достижения могут использоваться в школьных образовательных программах и профориентационных материалах.

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