Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме просят обновить школьную программу, чтобы девочки чаще выбирали технические профессии

Минпросвещения отказалось добавлять в учебники примеры работы женщин в технической сфере
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров женского опыта в технических профессиях. По словам депутата, значительная часть девушек, поступающих на инженерные и технические специальности, сомневаются в своих способностях и возможностях, что негативно сказывается на мотивации.

«Одной из существенных причин, обусловливающих отсутствие ярко выраженного интереса среди женщин к инженерным и техническим специальностям, а также к работе в точных науках, является широко распространенное в обществе убеждение о том, что эти сферы деятельности являются исключительно мужской прерогативой. <…> В целях разрушения сложившегося стереотипа, прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить провести исследование для выявления выдающихся женщин-деятелей в различных областях, в том числе, в точных науках, промышленности, инженерных и технических отраслях. <…> Включение информации о выдающихся женщинах позволит сформировать у подрастающего поколения четкое понимание возможности свободного выбора профессии, основанного исключительно на собственных талантах, способностях и личных предпочтениях, без влияния устаревших предрассудков», — говорится в обращении Горячевой, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Министерство в ответе на запрос парламентария заявило, что ведомство «концептуально поддерживает» идею, однако не имеет средств и подходящей «экспертной среды» для анализа достижений женщин.

«Выявление женщин-деятелей в различных областях является экспертно-аналитическим анализом, а не научным исследованием. Следует отметить, что в настоящее время в подведомственных педагогических вузах не сформирована экспертная среда, обладающая необходимой квалификацией для анализа достижений женщин в таких сферах, как точные науки, промышленность, инженерия и технические дисциплины», — уточняется в ответном письме.

Горячева рассказала «Газете.Ru», что после получения ответа министерства объявила о запуске акции «Ее имя должны знать». Участникам предлагают присылать через думскую приемную примеры женщин-ученых, инженеров, конструкторов, изобретательниц и руководителей производств, о которых, по мнению авторов инициативы, стоит рассказывать школьникам.

«Один из заветов нашего Манифеста – свободный выбор девочки своего пути, в любую профессию, без стереотипов. Но сегодня девочки до сих пор гораздо реже видят в школьной программе женщин-ученых, инженеров и изобретательниц. Хотя такие женщины в России есть — и их очень много. И пока у детей перед глазами нет живых и понятных примеров, сложнее поверить, что этот путь тоже открыт для тебя», — отметила депутат.

По ее словам, по итогам акции все обращения планируется обработать и объединить в единый доклад, который будет направлен в Минпросвещения. Предполагается, что собранные материалы помогут расширить список женщин, чьи достижения могут использоваться в школьных образовательных программах и профориентационных материалах.

Ранее в Госдуме предложили снизить доходы ректоров вузов.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!