Картаполов: на захоронение Мельника надо не пожалеть «Калибра»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил уничтожить место захоронения главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо не пожалеть туда «Калибра», чтобы не было места поклонения бандеровцам. А развеять прах этого негодяя [необходимо] над столицей Украины, где этому праху самое место», — поделился депутат.

31 мая член парламента Польши Влодзимеж Скалик призвал полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через логистический хаб в Жешуве.

Законодатель назвал нелепым скандал с участием Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения Мельника. Он призвал лишить главу соседнего государства ордена Белого Орла и предупредил, что украинский лидер будет позорить список владеющих наградой лиц, если оставить все как есть.

25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище Украины с почестями перезахоронили второго главу Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Его останки привезли из Люксембурга.

Ранее в Израиле отреагировали на перезахоронение Мельника на Украине.