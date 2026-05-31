В Польше призвали к кардинальным мерам против Украины из-за перезахоронения лидера ОУН

Депутат Скалик: Польше надо заблокировать транзит оружия на Украину через Жешув

Польше следует полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через логистический хаб в Жешуве. Об этом на странице в социальной сети X написал член парламента республики Влодзимеж Скалик.

Законодатель назвал нелепым скандал с участием Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника. Он призвал лишить главу соседнего государства ордена Белого Орла и предупредил, что украинский лидер будет позорить список владеющих наградой лиц, если оставить все как есть.

Но, по мнению Скалика, польское руководство не должно ограничиться лишением Зеленского государственной награды. Варшава должна принять кардинальные меры давления на Киев, в том числе полностью заблокировать поставки западного оружия через свою территорию.

«Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть [базу] Ясенка (с 2022 года выполняла роль ключевого логистического узла для оказания военной помощи Киеву. — «Газета.Ru»). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну», — добавил парламентарий.

25 мая Зеленский принял участие в перезахоронении Мельника и его супруги на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области. Также мероприятие посетили спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и ряд других чиновников.

Комментируя ситуацию, бывший президент Польши Лех Валенса публично отказался и дальше поддерживать украинского лидера.

Ранее российский депутат заявил об «историческом плевке» Украины в лицо Польше.