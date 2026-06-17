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Общество

Подросток задушил свою девушку и бросил возле гаражей в Приморье

В Приморье подростка обвинили в том, что он задушил свою девушку и спрятал тело
СУ СК РФ по Приморскому краю

В Приморье 15-летнего подростка обвинили в убийстве своей 16-летней девушки во время ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 11 июня в селе Углекаменск города Партизанска. Тело 16-летней школьницы нашли в районе гаражей на улице Советской. Экспертиза показала, что девушка скончалась от удушения.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к этому может быть причастен ее молодой человек. По версии следствия, во время конфликта юноша сдавил ей шею руками и перекрыл кислород. После этого он спрятал тело и попытался обмануть знакомых, заявив, что случайно якобы нашел ее без сознания.

Под давлением имеющихся улик молодой человек признался в содеянном. На следственном эксперименте подросток детально воспроизвел свои действия. Суд заключил его под стражу, прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Приморье 12-летний школьник задушил одноклассницу на чердаке.

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