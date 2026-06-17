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Общество

Мать пришла поддержать дочь на кастинг моделей и вместо нее получила контракт

Мать поддержала дочь на модельном кастинге и вместо нее получила контракт
Basic Models Management/YouTube

Жительница Сингапура пришла на кастинг моделей, чтобы поддержать свою дочь, но в итоге сама получила контракт с агентством, пишет Mothership.

Женщина по имени Тинг сопровождала свою 15-летнюю дочь Аню на кастинге, организованным модельным агентством. Во время собеседования девушка рассказала, что ее мать в прошлом работала моделью в Китае.

Эта деталь заинтересовала директора агентства. Узнав, что Тинг находится рядом, она попросила пригласить женщину в зал для прослушивания. Женщина сразу привлекла внимание своей внешностью. Несмотря на то что она призналась, что не готовилась к участию в кастинге, ей предложили пройти несколько этапов отбора, включая дефиле по подиуму.

После нескольких этапов оценки агентство предложило женщине контракт. При этом ее дочь в число отобранных моделей не вошла. Сама Тинг призналась, что произошедшее стало для нее полной неожиданностью. По ее словам, она пришла исключительно для моральной поддержки дочери и даже не думала о возвращении в модельный бизнес.

«Я просто хотела поддержать дочь и помочь ей чувствовать себя увереннее. Поэтому все случившееся стало для меня настоящим сюрпризом», — рассказала женщина.

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