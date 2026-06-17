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Общество

В США полицейские застрелили годовалого мальчика

В США полицейские арестовали годовалого мальчика, пытаясь задержать его мать
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В США полицейские застрелили годовалого мальчика, пишет Metro.

Инцидент произошел на парковке магазина Walmart в городе Сенатобия. По данным полиции, сотрудники прибыли на вызов о предполагаемой краже и обнаружили двух женщин с ребенком, которые направлялись к автомобилю.

В официальном заявлении полиции говорится, что правоохранители попытались остановить машину, однако водитель якобы начал движение в сторону сотрудников и едва не сбил одного из них. После этого один из полицейских открыл огонь.

Автомобиль покинул место происшествия и позже прибыл в местную больницу. Там врачи констатировали смерть ребенка, находящегося в момент стрельбы в машине.

Гибель ребенка вызвала широкий общественный резонанс. Родственники мальчика потребовали тщательного расследования обстоятельств произошедшего и действий полиции.

Представители полиции заявили, что расследование продолжается. В ведомстве подчеркнули, что намерены обеспечить максимальную прозрачность и опубликовать дополнительную информацию после установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее в США полицейского осудили за изнасилование 14-летней девочки в патрульной машине.

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