Полицейского осудили за изнасилование 14-летней девочки в патрульной машине

Полицейский из США был признан виновным в надругательстве над подростком

Экс-полицейского из Индианы осудили за сексуальное насилие над 14-летней девочкой во время дежурства, сообщило Министерство юстиции США.

Из материалов дела следует, что 33-летний Синми Асомуйде работал в полицейском управлении Кокомо и впервые встретился с жертвой, когда его назначили следить за ней после побега из дома.

Подросток рассказала следователям, что полицейский посадил ее в машину, чтобы отвезти в молодежный центр, но вместо этого остановился на парковке и задавал неуместные вопросы.

Затем Асомуйде вернул девочку домой, заставив обменяться телефонами, а впоследствии отследил ее. Он надел на пострадавшую наручники, силой усадил в патрульную машину и отвез на заброшенную парковку, где подверг сексуальному насилию.

Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор после пятидневного суда. Асомуйде был признан виновным по статьям о похищении и насильственном сексуальном контакте с несовершеннолетней до 16 лет. Также его уличили в фальсификации показаний, так как он солгал полиции, отрицая произошедшее.

Теперь бывшему полицейскому грозит пожизненное заключение.

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