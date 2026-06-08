Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Полицейского осудили за изнасилование 14-летней девочки в патрульной машине

Полицейский из США был признан виновным в надругательстве над подростком
Kokomo Police Departent

Экс-полицейского из Индианы осудили за сексуальное насилие над 14-летней девочкой во время дежурства, сообщило Министерство юстиции США.

Из материалов дела следует, что 33-летний Синми Асомуйде работал в полицейском управлении Кокомо и впервые встретился с жертвой, когда его назначили следить за ней после побега из дома.

Подросток рассказала следователям, что полицейский посадил ее в машину, чтобы отвезти в молодежный центр, но вместо этого остановился на парковке и задавал неуместные вопросы.

Затем Асомуйде вернул девочку домой, заставив обменяться телефонами, а впоследствии отследил ее. Он надел на пострадавшую наручники, силой усадил в патрульную машину и отвез на заброшенную парковку, где подверг сексуальному насилию.

Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор после пятидневного суда. Асомуйде был признан виновным по статьям о похищении и насильственном сексуальном контакте с несовершеннолетней до 16 лет. Также его уличили в фальсификации показаний, так как он солгал полиции, отрицая произошедшее.

Теперь бывшему полицейскому грозит пожизненное заключение.

Ранее медработник насиловал детей на рабочем месте.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!