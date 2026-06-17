Россиянам назвали главные признаки недобросовестного организатора туров

На общение с мошенниками, предлагающими под видом организаторов туров различные услуги, указывает ряд признаков, в числе которых отказ от заключения договора, спешка и странный способ оплаты. Об этом aif.ru сообщил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

Специалист предупредил, что в первую очередь должно насторожить то, что при обсуждении тура организатор отказывается предоставлять клиенту полный текст соглашения на ознакомление до внесения денежных средств. При этом оплату могут просить перевести на личную банковскую карту или через неизвестные платежные системы.

По словам эксперта, недобросовестные организаторы туров начинают торопить пользователя, предлагая ему оформить «горящую путевку» или обещая скидку, которая актуальна «только сегодня».

Помимо этого, в таких ситуациях информация на сайте может не совпадать с тем, что прописано в договоре или на официальных источниках.

«Не ленитесь провести комплексную проверку. Сверить данные в реестрах и ЕГРЮЛ, прозвонить страховую, запросить подтверждение у оператора — это займет не больше 15 минут, но убережет от потери денег и испорченного отпуска», — посоветовал специалист.

Основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что мошенники продолжают использовать технологии подмены номеров, из-за которых звонок может выглядеть как официальный вызов от банка или оператора связи. По его словам, особенно часто жертвами подобных схем становятся россияне, находящиеся за границей: злоумышленники рассчитывают на усталость после перелета, стресс и опасения по поводу работы банковских карт в роуминге.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники обманывают любителей походов.