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Общество

Стали известны детали расследования исчезновения семьи Усольцевых

Tsargrad.tv выяснил, что рассматривается криминальная версия пропажи Усольцевых
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Редакция Tsargrad.tv выяснила у собственных источников в следственной группе и волонтерской среде, как продвигаются поиски пропавшей осенью прошлого года семьи Усольцевых.

Отмечается, что версия об их падении в ущелье уже не рассматривается. При этом появилось мнение о том, что исчезновение семейства носит криминальный характер.

«В любом случае, мы будем искать их, пока не найдем», — заявил источник издания.

При этом у сотрудников органов, задействованных в расследовании, нет оснований полагать, что Усольцевы живы и сами по каким-либо причинам скрылись.

Семья Усольцевых пропала в сентябре прошлого года, найти их не удалось до сих пор. Были организованы масштабные поиски, которые не дали результатов. Из-за холодного времени года их прерывали, но после потепления организовали снова.

Недавно стало известно, что на месте обнаружили палку для скандинавской ходьбы. Однако сын Ирины Усольцевой заявил, что отчим не любил использовать их в походах.

Ранее опытный походник оценил шансы найти следы пропавшей семьи Усольцевых.

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