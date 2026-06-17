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Женщина отбила свою собаку от медведя

Fox News: американка отбила свою собаку от медведя с помощью пистолета
Shutterstock

Жительница Аляски рассказала, что спасла свою собаку от медведя благодаря пистолету, который взяла с собой на прогулку, пишет Fox News.

Лори Прайс рассказала, что отправилась собирать грибы вместе со своими собаками — немецким короткошерстным пойнтером по кличке Хаос и лабрадором Уиллисом.

Во время прогулки женщина услышала рев и поняла, что ее питомцы столкнулись с медведем. Подбежав ближе, она увидела, что черный медведь напал на Хаоса и наносит ему серьезные ранения.

По словам Прайс, она немедленно достала пистолет, который носила с собой для защиты в дикой местности, и выстрелила в хищника. После первого выстрела медведь упал на землю, однако через некоторое время снова поднялся.

Женщина была вынуждена выстрелить еще раз, после чего вместе с собаками покинула опасное место. Медведь ушел в противоположном направлении.

Когда Прайс осмотрела Хаоса, она обнаружила множество укусов. По ее словам, раны были настолько серьезными, что она опасалась за жизнь питомца.

Добравшись до автомобиля, женщина вызвала экстренные службы и отвезла собаку в ветеринарную клинику. Врачи оказали животному необходимую помощь и смогли стабилизировать его состояние.

Несмотря на тяжелые травмы, Хаос уже в день нападения был выписан домой.

Ранее семья отбилась от медведя топориком и бутылкой.

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