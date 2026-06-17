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Общество

Появились подробности задержания бизнесмена Ильи Трабера

Baza: бизнесмена Трабера везут на допрос по делу об убийстве депутата Петрова
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Задержанного в среду бизнесмена Илью Трабера везут на допрос по делу о заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика «Формулы-1» Александра Петрова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Журналисты напомнили, что в 2020 году снайпер застрелил Петрова, когда тот выходил из бани на своем участке. Киллер ждал его в лесополосе напротив и скрылся, не оставив улик. В настоящее время оперативники проводят масштабные обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по адресам, связанным с Трабером и его партнерами.

О задержании Трабера 17 июня сообщило издание «Фонтанка». Сотрудники Центрального аппарата ФСБ России сначала пришли в загородный дом бизнесмена, а после обыскали его офис на Старорусской улице и в ряде других предприятий. Кроме того, оперативно-следственные мероприятия проходят у одного из партнеров задержанного.

Илья Трабер является одним из наиболее известных предпринимателей Петербурга, который начал свою деятельность еще в конце 1980-х годов.

В настоящее время его бизнес представляет собой масштабный инфраструктурно-портовый холдинг, основу которого составляют морские терминалы, логистика, земельные участки на Балтике, портовые сервисные компании, а также смежные проекты в нефтегазовой и транспортной сферах. Ключевым начинанием последних лет стал Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России.

Ранее в Сыктывкаре задержали крупного бизнесмена и экс-кандидата в депутаты.

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