Наука

Вода из кулеров может быть грязнее водопроводной, выяснили ученые

AIMS: вода в кулерах может содержать больше микробов, чем водопроводная
Ученые из Университета Лома-Линда выяснили, что вода в коммерческих автоматах и кулерах в общественных местах может содержать больше микробов, чем обычная водопроводная. Результаты анализа опубликованы в журнале AIMS Microbiology.

В обзор вошли 70 научных исследований. Большинство работ показало: бактерии могут активно размножаться в насадках и трубках автоматов уже через несколько дней после дезинфекции. Основная причина — фильтрация остаточного хлора, который в водопроводной воде сдерживает рост микроорганизмов, но отсутствует в системах автоматов.

При редкой очистке и несвоевременной замене фильтров внутри устройств образуются бактериальные биопленки. Так называют сообщества микроорганизмов, которые прочно прикрепляются к определенной поверхности и продуцируют внеклеточный матрикс. Эта структура напоминает «укрепленный замок» с собственной системой каналов.

Согласно анализу, бактериальные биопленки повышают уровень загрязнения — иногда вплоть до показателей исходной водопроводной воды.

Авторы подчеркивают, что для безопасного использования такие автоматы требуют регулярного обслуживания: дезинфекция должна проводиться от еженедельной до ежемесячной, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Без этого привычный источник «чистой» воды может представлять скрытый риск для здоровья.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности вирусов, скрывающихся в сточных водах.

