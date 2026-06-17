Ученые допустили мощные вспышки на Солнце в ближайшее время

Низкая вспышечная активность ожидается на Солнце 17-18 июня. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

При этом там отметили, что вспышки предпоследнего класса мощности — М исключать нельзя.

«Вспышечная солнечная активность, в основном, низкая, возможны вспышки класса М», — указывается в публикации.

В начале июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, опубликовав соответствующие кадры.

По словам специалистов, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось. В лаборатории объяснили, что на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

Ранее у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю.