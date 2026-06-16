Выпускникам посоветовали есть мойву, чтобы не провалить поступление

Врач Цуканова: мойва может помочь снизить уровень кортизола почти на четверть

Абитуриентам в период подготовки к поступлению стоит включить в рацион мойву. Регулярное употребление этой рыбы может помочь снизить уровень стресса, рассказала «Газете.Ru» врач-нутрициолог Анна Цуканова.

Основной период сдачи ЕГЭ завершается 19 июня. Но главное испытание для нервной системы только начинается. Получение результатов и подача документов — период, когда уровень стресса зашкаливает и часто перечеркивает все прежние усилия. После оглашения результатов у абитуриента запускается таймер: нужно успеть отдать документы, иначе место может занять кто-то более быстрый.

В момент пикового напряжения организм работает против абитуриента. Гормон стресса кортизол подавляет центр логики и принятия взвешенных решений, одновременно разгоняя центр страха. Человек переходит в режим «бей или беги» и вместо анализа выбирает вуз, руководствуясь эмоциями.

«100 граммов мойвы 3–4 раза в неделю на протяжении полутора месяцев создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс. Чтобы снизить базовый уровень кортизола и восстановить баланс между префронтальной корой и лимбической системой, требуется 4–6 недель регулярного поступления омега-3 жирных кислот, особенно ЭПК и ДГК», — рассказала эксперт.

«Исследования показывают, что такой режим снижает выработку кортизола в ответ на стрессор почти на четверть», — объясняет Цуканова.

Абитуриент должен выбрать 5 вузов и в каждом — до 5 направлений. Мозг, перегруженный кортизолом, ищет самое быстрое решение, а не оптимальное. В результате выпускник может либо выбрать заведомо слабые университеты («чтобы хоть куда-то поступить»), либо хаотично набирать направления.

Витамин D, которым богата мойва, усиливает экспрессию дофаминовых рецепторов, а омега-3 повышает их чувствительность. При достаточном уровне этих нутриентов абитуриенту легче сопоставить свои баллы с проходными порогами и отсеять заведомо непроходные варианты.

«Люди с дефицитом омега-3 и витамина D, напротив, принимают решение на основе первой пришедшей в голову идеи или под влиянием тревоги», — комментирует эксперт.

Самый напряженный момент — когда вузы публикуют списки рекомендованных к поступлению. Абитуриент видит, что он на 15-м месте при 10 бюджетных местах, и паника может толкнуть его отдать оригиналы в вуз, где он значится первым, даже если это направление его не устраивает.

Витамин B6, содержащийся в мойве, участвует в синтезе нейромедиатора, снижающего фоновую тревожность. А омега-3 напрямую влияет на работу центра страха, помогая оценить динамику конкурсных списков прошлых лет.

«При достаточном уровне этих нутриентов абитуриент способен сесть, открыть таблицу конкурсных списков, оценить ситуацию и принять решение на основе трезвого расчета, а не на страхе», — делится Цуканова.

Ранее врач объяснила, сколько нужно есть рыбы, чтобы она принесла пользу.