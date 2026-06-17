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Общество

Школьник нашел 1300-летний меч викинга

GNN: в Норвегии школьник нашел 1300-летний меч викинга
Cultural Heritage agency of Innlandet County Norway

Шестилетний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет Goodnews Network.

Находку сделал мальчик по имени Хенрик во время поездки в район Гран в исторической области Хаделанд. Во время прогулки он заметил торчащий из земли ржавый металлический предмет и решил показать его взрослым.

Сначала находка выглядела как обычный кусок старого железа, однако учителя связались со специалистами по охране культурного наследия. После осмотра эксперты подтвердили, что предмет представляет историческую ценность.

Оказалось, что Хенрик нашел древний железный меч типа скрамасакс — длинный однолезвийный клинок, который широко использовался в Северной Европе в раннем Средневековье. Такое оружие применялось как в бою, так и в повседневной жизни.

По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. При этом специалисты не исключают, что клинок был изготовлен не в Норвегии, а во Франкском государстве, поскольку подобное оружие было распространено и в период Меровингов.

После исследования меч передали в музей культурной истории в Осло, где специалисты займутся его консервацией и дальнейшим изучением.

Ранее школьник во время прогулки нашел зуб мастодонта возрастом 2 млн лет.

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