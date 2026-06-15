В Британии школьник во время прогулки нашел зуб мастодонта возрастом 2 млн лет, пишет Good News Network.

Чарли Орчард-Лайл гулял вместе с матерью на востоке Англии, когда заметил необычный каменный предмет, торчащий из воды у берега. Семья решила забрать находку и показать специалистам.

Эксперты подтвердили, что найденный объект является верхним коренным зубом мастодонта, который жил на Земле примерно от 8,5 до 2 миллионов лет назад.

По оценкам ученых, это животное весило около шести тонн и достигало почти 2,5 метра в высоту. Вид отличался длинными прямыми бивнями и исчез задолго до появления человека.

Мать мальчика рассказала, что незадолго до находки сын как раз говорил о своей любви к слонам. Для подтверждения происхождения зуба фото находки отправили профессору Адриану Листеру из Музея естественной истории в Лондоне. Специалист подтвердил его подлинность и отметил, что останки могли долгое время находиться в местных прибрежных отложениях, а затем оказаться на поверхности из-за эрозии берега.

Ранее подросток нашел гигантский зуб акулы, жившей несколько миллионов лет назад.