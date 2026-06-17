Девять из десяти россиян поддерживают появление закона о домашнем насилии

Почти девять из десяти россиян поддерживают появление в России закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие. Об этом «Газете.Ru» рассказала депутат Госдумы Ксения Горячева.

Согласно результатам исследования социологической компании Russian Field, проведенного по заказу депутат, против принятия такого закона выступили только 6% респондентов, еще 4% затруднились с ответом. По сравнению с исследованием 2024 года поддержка закона выросла на один процентный пункт.

Отмечается, что наиболее высокий уровень поддержки зафиксирован среди женщин — 95%, а также среди молодежи 18–29 лет — 94%. Среди мужчин появление закона поддерживают 83% опрошенных. При этом высокий уровень поддержки сохраняется независимо от места проживания, уровня образования и материального положения респондентов.

По словам Горячевой, поддержка появления закона говорит не об общественной дискуссии, а о требованиях граждан России.

«Общество уже очень хорошо понимает цену бездействия. Такая поддержка закона появилась не на ровном месте — за этими цифрами ужас от трагедий женщин, которые годами жили в ситуации угроз и насилия и погибли от рук близких людей. За этими цифрами ужас детей, которые становятся свидетелями насилия, теряют родителей и потом годами живут с последствиями этих событий. Именно поэтому государству нужны инструменты, которые позволяют реагировать на опасные ситуации раньше, чем они заканчиваются убийством», — заявила «Газете.Ru» депутат.

Парламентарий напомнила, что недавно вместе с депутатом Сарданой Авксентьевой внесла в Госдуму законопроект, который меняет порядок расследования случаев причинения легкого вреда здоровью в семье. Сейчас пострадавшие вынуждены самостоятельно собирать доказательства и поддерживать обвинение в суде, тогда как депутаты предлагают передать эту работу правоохранительным органам.

Кроме того, Горячева является автором законопроекта о введении ответственности за публичное оправдание и пропаганду домашнего насилия.

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