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Общество

Россиянин зарубил своего сына топором, когда тот спал

В Калужской области мужчина зарубил спящего сына топором
СУ СК РФ по Калужской области

В Калужской области 75-летний мужчина зарубил своего спящего сына топором. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня в городе Малоярославце. Мужчина с топором напал на собственного сына, когда тот спал, и зарубил его. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли топор, назначен комплекс судебных экспертиз. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого российский сельчанин проломил гостю череп топором во время ссоры. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Очевидцы случившегося вызвали на место скорую помощь, врачам удалось спасти мужчине жизнь.

Ранее россиянин пытался забить мать топором и получил срок.

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