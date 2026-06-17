Россиянин зарубил своего сына топором, когда тот спал

В Калужской области 75-летний мужчина зарубил своего спящего сына топором. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня в городе Малоярославце. Мужчина с топором напал на собственного сына, когда тот спал, и зарубил его. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли топор, назначен комплекс судебных экспертиз. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого российский сельчанин проломил гостю череп топором во время ссоры. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Очевидцы случившегося вызвали на место скорую помощь, врачам удалось спасти мужчине жизнь.

Ранее россиянин пытался забить мать топором и получил срок.