Россиянин пытался забить мать топором и получил срок

На Кубани осудили мужчину, который пытался забить мать топором

На Кубани вынесли приговор 34-летнему мужчине, который пытался забить собственную мать топором. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 января в станице Октябрьской Крыловского района. Пьяный сын повздорил с матерью — конфликт на бытовой почве перерос в рукоприкладство. Мужчина схватился за топор и нанес родительнице удар прямо в голову.

Женщина рухнула на пол. Довести задуманное до конца нападавший не смог благодаря тому, что его матери вовремя оказали необходимую медицинскую помощь.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.

