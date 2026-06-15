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Общество

Российский сельчанин проломил гостю череп топором во время ссоры

В Липецкой области мужчине проломили череп топором во время застолья
Haggardous50000/Shutterstock

В Липецкой области мужчину заподозрили в том, что он во время ссоры проломил гостю череп топором. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 июня в селе Казино Задонского округа, когда 51-летний хозяин дома распивал спиртное в компании своего гостя. Предварительно, внезапно между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой владелец жилища схватил топор и ударил им оппонента прямо по голове.

В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Очевидцы случившегося вызвали на место скорую помощь, врачам удалось спасти мужчине жизнь. Сотрудники осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления, подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее в Липецкой области мужчина проломил череп пятилетней девочке, бросив ее в высоты.

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