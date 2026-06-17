Российские врачи использовали щеки пациента для воссоздания уретры

В Саратове врачи СГМУ им. Разумовского спасли пациента, воссоздав ему уретру из тканей его щек. Это позволило полностью восстановить нарушенную функцию мочеиспускания мужчины, а также предотвратить отмирание мочевого пузыря и почек, передает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу медуниверситета.

Отмечается, что в юности 47-летний пациент переболел гонореей, в результате чего у него появились рубцы на мочеиспускательном канале длиной в 15 см. Из-за нарушенной функции мочеиспускания он был вынужден жить с трубкой для отведения мочи с 2022 года, что грозило отмиранием мочевого пузыря, потерей почек и пожизненной инвалидностью.

Врачи СГМУ решили провести пациенту операцию – они использовали два участка слизистой щек в 7 см, которые пересадили в уретру. Операция прошла успешно, что позволило уже через месяц удалить устройство отвода мочи, полностью восстановив пациенту функцию мочеиспускания.

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