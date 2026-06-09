В Башкирии врачи спасли мужчину, который потерял около 2 литров крови

В Башкирии врачи спасли мужчину, которого придавило промышленным механизмом. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Пострадавшего с тяжелой травмой доставили на скорой в Республиканскую клиническую больницу им. Г. Г. Куватова. Его состояние оценивалось как критическое. Поэтому абдоминальные хирурги оперативно приняли решение о проведении левосторонней гемигепатэктомии — удалении поврежденной части печени.

В ходе операции врачи выявили серьезное повреждение: разрыв левой доли печени и массивную кровопотерю — около 2 литров крови. Такое состояние могло привести к летальному исходу, но медикам удалось стабилизировать его. Главной задачей стало купирование геморрагического шока — опасного состояния, вызванного острой кровопотерей.

Сейчас пациент идет на поправку, его жизнь находится вне опасности.

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