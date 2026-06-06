Российские врачи провели на фронте уникальную операцию и спасли зрение бойцу

Военные медики Воздушно-десантных войск провели сложную операцию в прифронтовой полосе и достали из глаза раненого военнослужащего аккумулятор взорвавшегося беспилотника-камикадзе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, операцию выполнили врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Им пришлось работать в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

По данным министерства, украинский беспилотник взорвался рядом с военнослужащим. Осколки и элементы конструкции повредили верхнюю часть тела бойца. Наиболее серьезную травму нанесла литиевая батарея дрона, которая вошла в правую глазницу и застряла в мягких тканях.

Военные медики отметили, что поврежденный аккумулятор представлял дополнительную опасность. По их словам, подобные батареи способны детонировать, а некоторые беспилотники могут содержать элементы минирования.

Благодаря оперативным действиям врачей аккумулятор удалось аккуратно извлечь. После этого рану обработали и промыли.

В Минобороны подчеркнули, что профессионализм медиков позволил не только спасти жизнь военнослужащему, но и сохранить ему зрение. После стабилизации состояния бойца подготовили к эвакуации в тыловой госпиталь, где он продолжит лечение, реабилитацию и пройдет необходимые пластические операции.

Ранее ефрейтор Владислав Котик спас жизнь своему раненому товарищу, вывезя его с поля боя под обстрелами.