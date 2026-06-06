Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российские врачи провели на фронте уникальную операцию и спасли зрение бойцу

Минобороны: военные врачи извлекли из глаза бойца аккумулятор дрона
РИА Новости

Военные медики Воздушно-десантных войск провели сложную операцию в прифронтовой полосе и достали из глаза раненого военнослужащего аккумулятор взорвавшегося беспилотника-камикадзе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, операцию выполнили врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Им пришлось работать в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

По данным министерства, украинский беспилотник взорвался рядом с военнослужащим. Осколки и элементы конструкции повредили верхнюю часть тела бойца. Наиболее серьезную травму нанесла литиевая батарея дрона, которая вошла в правую глазницу и застряла в мягких тканях.

Военные медики отметили, что поврежденный аккумулятор представлял дополнительную опасность. По их словам, подобные батареи способны детонировать, а некоторые беспилотники могут содержать элементы минирования.

Благодаря оперативным действиям врачей аккумулятор удалось аккуратно извлечь. После этого рану обработали и промыли.

В Минобороны подчеркнули, что профессионализм медиков позволил не только спасти жизнь военнослужащему, но и сохранить ему зрение. После стабилизации состояния бойца подготовили к эвакуации в тыловой госпиталь, где он продолжит лечение, реабилитацию и пройдет необходимые пластические операции.

Ранее ефрейтор Владислав Котик спас жизнь своему раненому товарищу, вывезя его с поля боя под обстрелами.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!