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Общество

В Индонезии произошло сразу шесть извержений вулкана

Вулкан Левотоби шесть раз выбросил пепел на индонезийском острове Флорес
Badan Geologi/AP

На индонезийском острове Флорес произошло не менее шести извержений вулкана Левотоби. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По данным специалистов, столб вулканического пепла поднялся на 1,5 тыс. метров над кратером Левотоби Лаки-лаки, достигнув высоты 3 084 метра над уровнем моря. Серый пепел высокой интенсивности распространяется в западном и северо-западном направлениях.

В центре вулканологии рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км. Кроме того, им посоветовали использовать защитные маски, чтобы избежать попадания вулканического пепла в органы дыхания.

Левотоби — вулкан с двумя вершинами, расположенный на юго-востоке острова Флорес. Наиболее активной считается вершина Левотоби Лаки-лаки высотой 1 584 метра, которая находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой вершины Перемпуан, достигающей 1 703 метров.

Индонезийский архипелаг, включающий около 18 тыс. островов, находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца и отличается высокой сейсмической активностью. В стране насчитывается более 500 вулканов, около 130 из них являются действующими.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров.

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