В Индонезии произошло сразу шесть извержений вулкана

Вулкан Левотоби шесть раз выбросил пепел на индонезийском острове Флорес

На индонезийском острове Флорес произошло не менее шести извержений вулкана Левотоби. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По данным специалистов, столб вулканического пепла поднялся на 1,5 тыс. метров над кратером Левотоби Лаки-лаки, достигнув высоты 3 084 метра над уровнем моря. Серый пепел высокой интенсивности распространяется в западном и северо-западном направлениях.

В центре вулканологии рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км. Кроме того, им посоветовали использовать защитные маски, чтобы избежать попадания вулканического пепла в органы дыхания.

Левотоби — вулкан с двумя вершинами, расположенный на юго-востоке острова Флорес. Наиболее активной считается вершина Левотоби Лаки-лаки высотой 1 584 метра, которая находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой вершины Перемпуан, достигающей 1 703 метров.

Индонезийский архипелаг, включающий около 18 тыс. островов, находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца и отличается высокой сейсмической активностью. В стране насчитывается более 500 вулканов, около 130 из них являются действующими.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров.