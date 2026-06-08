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Общество

Вулкан на Камчатке выбросил мощный столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров
Юрий Демянчук/РИА Новости

На Камчатке вечером 8 июня был зафиксирован мощный пепловый выброс из вулкана Шивелуч. Об этом Максhttps://max.ru/id4101120929_gos/AZ6lsFYvQ2o пресс-служба регионального Главного управления МЧС России в мессенджере «Макс».

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, столб пепла поднялся на высоту до 10 тысяч метров над уровнем моря.
Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. Высота самого вулкана составляет 3283 метра.

Выпадение пепла в населенных пунктах не зафиксировано. Однако специалисты предупреждают, что при изменении направления ветра незначительное количество пепла может выпасть на территории Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов.

Шивелучу присвоен красный код авиационной опасности. Спасатели рекомендуют жителям при пеплопаде держать закрытыми окна и двери, по возможности не выходить на улицу, использовать респираторы или ватно-марлевые повязки, а также укрывать технику от попадания пепла.

На прошлой неделе Шивелуч уже выбрасывал столб пепла — на высоту около 8 км над уровнем моря. Тогда его извержение началось в 2:03 4 июня (19:03 3 июня мск) и длилось 12 минут.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. чел. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет, если сбросить бомбу на супервулкан в Йеллоустоне.

 
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