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Автомобили

В Карелии на видео сняли, как пьяный водитель выпал из авто в момент ДТП

В Карелии на видео попало, как пьяный мужчина выпал из иномарки в момент аварии

В городе Петрозаводске республики Карелия пьяный автомобилист выпал из иномарки в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске после аварии пьяный водитель выпал из машины, но все равно уехал с места ДТП. Странное ДТП произошло ночью в районе пересечения улиц Сыктывкарской, Мичуринской и Чкалова. Предположительно, виновник аварии был сильно пьян. Запись инцидента появилась в группе <...> На ней видно, как темный внедорожник задевает припаркованный на обочине автомобиль и останавливается», – говорится в публикации.

По данным канала, водитель выпал из машины на проезжую часть, после чего он, шатаясь, поднялся, сел за руль и уехал. О состоянии автомобилиста не сообщается. Также неизвестно, есть ли записи аварии у сотрудников правоохранительных органов.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. Появились кадры с места ДТП.

Ранее в Грозном автомобиль влетел в депо пожарной части, люди не выжили.

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