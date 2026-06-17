Двух женщин унесло в море, пока они спали на пляже

В США двух женщин, уснувших на пляже, унесло в море

В Калифорнии двух девушек, заснувших на пляже, унесло в море, пишет LADBible.

По данным спасательных служб, девушки находились на участке побережья, известном среди местных жителей как опасный. Предположительно, они отдыхали возле так называемой «замочной скважины» — места, где сильные волны и приливы регулярно создают угрозу для посетителей.

Около пяти часов вечера очевидец заметил, что женщин уносит в море, и вызвал экстренные службы. На место прибыли спасатели, пожарные и сотрудники береговых служб. В операции участвовали около восьми человек.

Спасателям удалось извлечь обеих пострадавших из воды. Одну из девушек доставили вертолетом на берег и затем отправили в больницу. Вторую вынесли с труднодоступного участка побережья на специальных носилках. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

После случившегося местные власти вновь напомнили посетителям о необходимости соблюдать осторожность возле воды и избегать отдыха вблизи опасных участков скал и приливных зон, где внезапные волны могут унести человека в воду за считанные секунды.

Ранее пожилой мужчина утонул в море за 54 секунды, пытаясь спасти собаку.