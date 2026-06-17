В России запретят депортировать иностранцев, проходивших службу в ВС

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о запрете депортации с территории России иностранных граждан, кторые принимали участие в боевых действиях в составе российских Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о тех людях, которые служили и продолжают служить по контракту с Минобороны РФ, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе российской армии или других воинских формирований страны.

Согласно инициативе, такие лица не могут быть выдворены из России. Кроме того, им не смогут отказывать в разрешении на временное пребывание, виде на жительство и разрешении на работу. Перечисленные документы также нельзя будет аннулировать.

Законопроектом предлагается не исполнять все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, уменьшении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые воевали по контракту в составе ВС РФ. Согласно новому закону, все эти решения прекратят свое действие.

Ранее Путин назвал героическим участие северокорейских солдат в специальной военной операции.