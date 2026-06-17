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Общество

В Норвегии прооперировали наследницу престола

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит перенесла трансплантацию легких
Nieboer/Global Look Press

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит благополучно перенесла трансплантацию легких. Об этом сообщил норвежский королевский дом.

В начале июня стало известно, что 52-летняя принцесса была внесена в очередь на трансплантацию легких из-за легочного фиброза.

В королевском доме уточнили, что операция проводилась в Государственной больнице при больнице Университета Осло. Метте-Марит останется в медучреждении еще на несколько недель для восстановления, корректировки лечения, а также на случай появления осложнений, говорится в заявлении.

В конце 1990-х после службы в армии молодой норвежский принц Хокон познакомился на музыкальном фестивале Quart с Метте-Марит Тьессем Хёйби. Девушка подрабатывала официанткой и одна воспитывала сына Мариуса.

Несмотря на неаристократическое происхождение и небезупречное прошлое, Метте-Марит стала невестой принца Хокона, а затем — женой наследника престола. О помолвке с Тьессем Хёйби принц Хокон объявил в декабре 2000 года. Подробнее о наследниках престола Норвегии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сына кронпринцессы Норвегии Хёйби приговорили к четырем годам тюрьмы.

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