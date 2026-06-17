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Общество

Раскрыто число иностранцев, получивших «визу традиционных ценностей» в РФ

Климов: более 1,1 тыс. иностранцев получили «визу традиционных ценностей» в РФ
Shutterstock

Свыше 1,1 тыс. иностранных граждан в 2025 году получили визы в Россию как разделяющие традиционные ценности. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

По его словам, наибольшее число виз получили граждане Германии (168), Франции (140) и Соединенных Штатов (105). Такие визы также получали граждане Италии (100), Эстонии (63), Латвии (60), Канады (54), Литвы (46) и Австралии (43).

Документы оформлялись российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в соответствии с указом президента Российской Федерации «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

До этого стало известно, что жители Германии оказались лидерами среди желающих получить гражданство России. Таких сразу 61% заявителей. Это показало исследование Т—Ж, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее были раскрыты причины возвращения релокантов в Россию.

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