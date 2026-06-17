В двух российских аэропортах введены ограничения

Московский аэропорт Домодедово после введения временных ограничений начал принимать и отправлять рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировками параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

В это же время в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты. В Росавиации пояснили, что они необходимы для обеспечения безопасности.

Еще один московский аэропорт — Внуково — принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные ограничения вводились во Внуково и Домодедово 16 июня на фоне массовой атаки беспилотников на московский регион. Над Московской областью ночью и утром уничтожили 86 беспилотников, пострадали шесть человек.

Ранее десятки самолетов задержали в российских аэропортах.