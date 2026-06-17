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Общество

Синоптик рассказал, когда Московский регион выберется из дождей

Синоптик Шувалов спрогнозировал москвичам робкое потепление и прекращение дождей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ориентировочно в ночь с четверга на пятницу столичный регион постепенно выберется из дождей, вместе с тем придет «робкое» потепление. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, четверг, 18 июня, станет самым холодным на этой неделе днем – воздух максимум прогреется до +16…+17 градусов. Уже в пятницу циклон начнет сдвигаться на восток, давление повысится, а погода начнет улучшаться, пообещал синоптик. На последний рабочий день текущей недели он спрогнозировал москвичам колебания температуры воздуха от +20 до +22 градусов.

«Но пока это повышение будет робким, поскольку ветер будет еще оставаться», — добавил Шувалов.

На начало будущей недели синоптик спрогнозировал дальнейшее потепление до +23…+25 градусов, отметив, что и оно будет недолгим.

Ранее синоптики рассказали о температуре воды в реках Московского региона.

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