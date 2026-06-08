«Гибрид вытесняет удаленку»: четверть компаний в России изменили формат работы сотрудников

В 2025 году 51% сотрудников работали в гибридном формате, 41% остались в офисе, 8% — на удаленке. При этом сразу четверть (25%) компаний поменяли формат: 12% перешли на гибрид, 11% вернули персонал в офис, 2% отправили на удаленку.

Это показало исследование консалтинговой компании get experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главная причина перевода на гибрид с офиса — повышение продуктивности и дисциплины (75%), нехватка квалифицированных кадров (67%), рост лояльности сотрудников (58%). Среди плюсов гибрида: улучшение баланса работы и личной жизни (42%), рост мотивации (42%), снижение операционных расходов (33%). Минусы — увеличение нагрузки на руководителей (8%) и проблемы с коммуникацией (8%).

Те, кто перевел сотрудников с удаленки на гибрид, хотели повысить продуктивность (92%) и укрепить корпоративную культуру (67%). Результат — рост продуктивности (41%) и улучшение баланса (35%). Но 6% столкнулись с ростом выгорания и увольнений.

Офис остается основным местом работы в 41% компаний. Причины возвращения — повышение продуктивности (36%) и конкурентоспособности на рынке труда (27%). Среди негативных последствий — снижение качества совместной работы (9%) и рост увольнений (9%).

Полностью на удаленке в 2025 году работали 8% компаний. При этом 49% работодателей доверяют сотрудникам и никак их не контролируют — на 9% больше, чем в 2024 году. Остальные проверяют задачи два раза в неделю (20%) или требуют отчеты по итогам проекта (12%).

Средневзвешенная ставка аренды офисов выросла на 35% в 2025 году и еще на 34% в первом квартале 2026-го. Высокая стоимость аренды заставляет компании внедрять гибридный формат и модель незакрепленных рабочих мест.

«Культура гибридной работы — не только HR-инструмент, но и способ оптимизировать затраты без потери эффективности», — отмечают эксперты CMWP.

«Наиболее уязвимы в этой ситуации представители малого и среднего бизнеса», — подтверждает партнер get experts Ольга Шамбер.

Среди опытных специалистов 49% работают в офисе (68% довольны), 17% — в гибриде (81% довольны), 12% — на удаленке (82% довольны). При этом 78% молодых специалистов предпочли бы гибридный формат, а 91% готовы согласиться на работу без удаленки: 38% — без оговорок, 30% — только за большие деньги.

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