В Иркутске начнут усыплять бездомных собак

В Иркутске заксобрание разрешило усыплять бездомных собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Законопроект об усыплении бродячих собак был инициирован Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и принят 17 июня во втором чтении с поправками. Его поддержали 35 депутатов из 40. Документ вступит в силу с 1 сентября.

Закон вводит понятие «экстраординарной ситуации», дающей право на усыпление бродячих собак. Экстраординарная ситуация будет вводиться при нападении бездомного животного на человека и причинении ему вреда, при выявлении у животных опасных заболеваний, при наличии 10 и более бездомных животных из расчета на 1 кв. километр. Причем ловить будут даже стерилизованных и имеющих метки собак.

Отловленных зверей будут размещать в пунктах временного содержания животных без владельцев на 11 дней. Если за это время хозяин не отыщется, то по истечении этого срока собак будут усыплять.

Портал отмечает, что в апреле сотни жителей Иркутска провели митинг со сбором подписей против законопроекта.

Ранее красноярский суд поддержал закон об усыплении бездомных собак.