В Нефтеюганске вахтовик украл у коллеги почти полмиллиона рублей

В Нефтеюганске 27-летний вахтовик украл у 69-летнего коллеги почти полмиллиона рублей из автомобиля. Об этом сообщает «МВД медиа».

Пожилой мужчина из Свердловской области работал вахтовым методом в Югре и хранил личные сбережения в барсетке, расположенной в подлокотнике машины — его коллега знал об этом. Мужчины вместе жили в одной арендованной квартире.

В какой-то момент злоумышленник тайно взял ключ, проник в автомобиль и похитил все деньги пенсионера — более 450 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Правоохранители быстро установили личность вора, возбуждено уголовное дело о краже. Теперь вору грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее обезьяна украла сумку с деньгами и начала раскидывать купюры.