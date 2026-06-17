Россиянам рассказали, что особенно опасно делать в грозу

Во время грозы очень опасно прятаться в низине и кататься на велосипеде, а также стоять под высокими деревьями. Об этом «Москве 24» рассказал инженер-технолог Сергей Уйманов.

По его словам, особенно стоит избегать одиноко стоящие деревья на открытом пространстве, поскольку они являются наиболее высокой точкой на местности. Именно туда с большей вероятностью будет «целиться» молния.

«В чистом поле такой «мишенью» окажется и человек. Если он вдобавок промок под дождем, ситуация становится опаснее, поскольку вода хорошо проводит электрический ток. Чтобы постараться предотвратить попадание молнии, стоит максимально согнуться и постараться уйти с открытой местности. А вот прятаться в низине», — сказал Уйманов.

Он пояснил, что там обычно скапливается влага, поэтому туда может бить молния. По той же причине стоит уходить от водоемов во время непогоды. Эксперт добавил, что электрический разряд могут притягивать и металлические предметы, поэтому нельзя держать зонт во время грозы или кататься на велосипеде.

Эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко до этого говорил, что излучение смартфона не оказывает влияние на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становятся проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления.

Ранее в Москве 12-летний мальчик пострадал из-за удара молнии.