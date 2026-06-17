Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, что особенно опасно делать в грозу

Специалист Уйманов: во время грозы опасно кататься на велосипеде
Shutterstock/FOTODOM

Во время грозы очень опасно прятаться в низине и кататься на велосипеде, а также стоять под высокими деревьями. Об этом «Москве 24» рассказал инженер-технолог Сергей Уйманов.

По его словам, особенно стоит избегать одиноко стоящие деревья на открытом пространстве, поскольку они являются наиболее высокой точкой на местности. Именно туда с большей вероятностью будет «целиться» молния.

«В чистом поле такой «мишенью» окажется и человек. Если он вдобавок промок под дождем, ситуация становится опаснее, поскольку вода хорошо проводит электрический ток. Чтобы постараться предотвратить попадание молнии, стоит максимально согнуться и постараться уйти с открытой местности. А вот прятаться в низине», — сказал Уйманов.

Он пояснил, что там обычно скапливается влага, поэтому туда может бить молния. По той же причине стоит уходить от водоемов во время непогоды. Эксперт добавил, что электрический разряд могут притягивать и металлические предметы, поэтому нельзя держать зонт во время грозы или кататься на велосипеде.

Эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко до этого говорил, что излучение смартфона не оказывает влияние на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становятся проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления.

Ранее в Москве 12-летний мальчик пострадал из-за удара молнии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!