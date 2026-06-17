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Общество

Стало известно, зачем в Москве поливают клумбы в дождь

«Москва 24»: клумбы поливают в дождь для хорошего увлажнения почвы
Виталий Белоусов/РИА Новости

Московские городские службы продолжают поливать зеленые насаждения в непогоду, потому что дождевая вода промачивает только верхний слой земли. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалисты отмечают, что вода даже от затяжных ливней уходит в землю только на 5–10 см, что очень мало для корней деревьев. Если же почва плотная, дождь просто стекает по поверхности, поэтому искусственный полив важен.

В частности, он помогает почве после посадки новых саженцев плотнее прилегать к корням. Кроме того, у коммунальных служб и садоводов может быть составлен график полива, связанный с этапами роста растения или подготовкой к сезону, поэтому полив проводят и в дождь, чтобы не нарушать режим. Специалисты отмечают, что этот процесс также снижает стресс у растения после пересадки или в жаркую погоду.

Садовод, ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова до этого говорила, что июнь считается временем, подходящим для успешного создания цветочной клумбы. При этом одной из лучших культур для посева в этот период является виола, известная также под названием «анютины глазки». Специалист объяснила, что теплая почва и длинный световой день в июне создают лучшие условия для быстрого роста растений. В это время виола быстро развивается и легко переносит пересадку.

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