Садоводам рассказали, какой цветок подходит для июньского посева

Садовод Черноусова: одной из лучших культур для посева в июне является виола

Июнь считается временем, подходящим для успешного создания цветочной клумбы. При этом одной из лучших культур для посева в этот период является виола, известная также под названием «анютины глазки». Об этом aif.ru сообщила садовод, ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова.

Специалист объяснила, что теплая почва и длинный световой день в июне создают лучшие условия для быстрого роста растений. В это время виола быстро развивается и легко переносит пересадку.

По словам садовода, для посева виолы следует выделить небольшую отдельную грядку, на которой растения будут подрастать до пересадки. Рекомендуется отдавать предпочтение хорошо освещенному участку, который при этом защищен от палящего солнца. В противном случае всходы могут пострадать от жары.

Эксперт добавила, что почва для виолы должна быть рыхлой и питательной.

«Следует помнить, что семена виолы нужно сеять только по влажной земле. Это критически важно для успешного прорастания. Не забывайте про активное солнце: сразу после посева обязательно притените грядку», — подчеркнула она.

Для этого хорошо подойдет нетканый материал или легкая сетка. Такое укрытие создает рассеянный свет и сохраняет влагу, ускоряя появление всходов.

Агроном Павел Лагута до этого говорил, что в начале летнего сезона деревьям в саду, которые активно формируют завязи и зеленеют, особенно необходим азот. По его словам, одним из наиболее популярных у дачников средств для быстрой подкормки растений является мочевина (карбамид).

Ранее садоводам объяснили, почему не зацвела сирень в 2026 году.