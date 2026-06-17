Стало известно, какое российское вино обошло по качеству европейское

Вино из России в ценовом диапазоне до 2,5 тысяч руб. почти всегда оказывается качественнее европейского стоимостью до 5 тыс. руб. Об этом РИА Новости заявил энолог-шампанист по классическим винам Илья Волошин.

Он отметил, что вино из Европы ниже 5 тыс. руб. покупать нерационально, так как увидеть хорошее качество будет сложно.

«Как только цена выше — да, вы увидите классное вино. Но если вы смотрите все, что ниже, берите российское. Оно будет стоить намного дешевле, однако по соотношению цены и качества это будет лучше», — указал Волошин.

Специалист также подчеркнул, что необходимо учитывать некоторые факторы в зарубежном вине на российских прилавках. По его словам, нужно брать во внимание также акцизы на импортное вино и ввозные пошлины.

«Себестоимость недорогого импортного вина просто смешная. С такой себестоимостью сделать качественное вино невозможно. В большинстве случаев в этом ценовом сегменте наши будут вкуснее», — считает собеседник агентства.

Эксперт пояснил, если покупатели не готовы покупать напиток стоимостью 5 тыс. руб., то нужно рассмотреть российское вино за 750-2500 руб.

«Хотите вкусного, дорогого вина под какое-то важное событие — берите европейское великое вино, но это от 5 тыс. руб. Ниже даже не смотрите», — указал энолог.

Также Волошин порекомендовал проводить домашние слепые дегустации: купить бутылку отечественного и европейского вина одинаковой стоимости, попробовать наугад и сравнить их друг с другом.

Ранее одна из стран Африки начала покупать российское вино.