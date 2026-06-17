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Общество

В Москве главного финансиста МЧС отправили под домашний арест

Главного финансиста МЧС отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Dizzy_Studio/Shutterstock

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего руководителя финансово-экономического департамента МЧС России Надежду Голикову по делу о мошенничестве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, заседание по избранию меры пресечения состоялось 9 июня. Уголовное дело расследует УВД по Западному административному округу Москвы.

Как сообщили собеседники газеты, Голиковой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, дело связано с получением жилищных субсидий, предназначенных для обеспечения нуждающихся сотрудников МЧС. В настоящее время следователи устанавливают размер предполагаемого ущерба и круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В МЧС сообщили, что Голикова уже уволена с должности руководителя финансово-экономического департамента. В министерстве отметили, что ведут системную работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, однако не могут комментировать расследование до завершения следственных действий и судебного разбирательства.

Надежда Голикова имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса. Она начала карьеру в 1999 году в управлении Федерального казначейства по Московской области, где работала до 2005 года. Затем до 2018 года занимала различные руководящие должности в центральном аппарате Федерального казначейства. В июле 2018 года перешла в МЧС на должность заместителя директора финансово-экономического департамента, а с 1 января 2019 года возглавила его.

Финансово-экономический департамент МЧС отвечает за формирование и исполнение бюджета министерства, в том числе за распределение средств, выделяемых на жилищное обеспечение сотрудников ведомства.

Ранее ФСБ раскрыла схему мошенничества с приобретением акций российских компаний.

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