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Общество

Академик Бокерия рассказал, как остановить процесс старения

Академик РАН Бокерия: не нужно позволять мыслям о старости завладеть собой
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Cтарению необходимо сопротивляться, главное – не позволять мыслям о старости завладеть собой. Такие советы в беседе с РИА Новости дал главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Универсального секрета долголетия нет», — сказал он.

По словам врача, одни люди рождаются «стариками», тогда как другие и в 90 лет «чувствуют себя бодро, активны, работоспособны». Также он отметил, что старость «начинается в голове».

До этого ученые Института Лейбница по исследованию старения установили, что снижение уровня фосфатидилхолина — распространенного мембранного липида — является важным двигателем возрастной дисфункции митохондрий. При этом восполнение этого вещества через питание частично обращало старение клеток вспять даже у пожилых.

По мнению авторов исследования, результаты работы заставляют усомниться в том, что старение — это исключительно необратимое ухудшение здоровья и открывают новые пути для сохранения здоровья в старости.

Ранее врач объяснила, что быстрее всего приближает вашу старость.

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