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Наука

Ученые нашли скрытую причину старения клеток — и смогли обратить ее вспять

Nature Communications: дефицит одного липида объясняет старение митохондрий
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Института Лейбница по исследованию старения установили, что снижение уровня фосфатидилхолина — распространенного мембранного липида — является важным двигателем возрастной дисфункции митохондрий.При этом восполнение этого вещества через питание частично обращало старение клеток вспять даже у пожилых. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Митохондрии долгое время считались жертвами исключительно генетических повреждений. Новое исследование указывает на другой фактор: состав клеточных мембран. Фосфатидилхолин обеспечивает мембранам гибкость, необходимую для слияния митохондрий в сети. Именно такие сети позволяют клеткам делиться ресурсами и восстанавливать повреждения. С возрастом уровень липида падает — сети фрагментируются, энергопроизводство снижается.

Когда исследователи отключили гены синтеза фосфатидилхолина у молодых червей C. elegans, их митохондрии быстро стали напоминать митохондрии старых особей. Обратный эффект оказался столь же быстрым: добавление холина в рацион восстанавливало молодую структуру митохондрий уже за два дня.

Анализ клинических данных также выявил, что наиболее выраженный спад уровня фосфатидилхолина у женщин совпадает с наступлением менопаузы — периодом характерных жалоб на усталость и упадок сил.

По мнению авторов, результаты работы заставляют усомниться в том, что старение — это исключительно необратимое ухудшение здоровья и открывают новые пути для сохранения здоровья в старости.

Ранее ученые нашли механизм, помогающий раковым опухолям расти бесконечно.

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