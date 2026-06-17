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Общество

В ФМБА рассказали о расширении возможностей использования вакцины от рака

ФМБА: вакцину «Онкорну» можно будет назначать на более ранних стадиях лечения
Global Look Press

Новую российскую вакцину «Онкорна», которая предназначена для терапии колоректального рака, можно будет назначать на более ранней стадии лечения. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, это можно будет делать при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли.

До этого Скворцова рассказала, что вакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна» от колоректального рака хорошо переносятся, побочных эффектов нет.

Она также сообщила, что вакцину «Онкопепт» смогут получить 27 россиян. Скворцова уточнила, что два пациента уже получают лечение.

В апреле 2026 года ФМБА получило разрешение на клиническое применение персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна». Это первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.

Колоректальный рак входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний в России.

Ранее российские вакцины от рака включили в программу ОМС.

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