В ФМБА рассказали о расширении возможностей использования вакцины от рака

ФМБА: вакцину «Онкорну» можно будет назначать на более ранних стадиях лечения

Новую российскую вакцину «Онкорна», которая предназначена для терапии колоректального рака, можно будет назначать на более ранней стадии лечения. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, это можно будет делать при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли.

До этого Скворцова рассказала, что вакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна» от колоректального рака хорошо переносятся, побочных эффектов нет.

Она также сообщила, что вакцину «Онкопепт» смогут получить 27 россиян. Скворцова уточнила, что два пациента уже получают лечение.

В апреле 2026 года ФМБА получило разрешение на клиническое применение персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна». Это первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.

Колоректальный рак входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний в России.

Ранее российские вакцины от рака включили в программу ОМС.